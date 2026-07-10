Bozyazı'da tütün kullanımının zararları anlatıldı

Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri, trafik denetimlerinde durdurulan araçlardaki kişilere tütün kullanımının zararlarını anlattı.

Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi görevlileri Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğüyle yürüttüğü çalışmada trafik denetimlerine katıldı.

Tütün kullanımının zararlarına dikkati çekmek ve dumansız yaşam konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan çalışmada, trafik denetimlerinde durdurulan araçlardaki yolcu ve sürücülere tütün kullanımının zararları anlatıldı.

Denetimlerde vatandaşlara broşür de dağıtıldı.