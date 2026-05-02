Trabzonspor, Göztepe ile 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer, 10 kişi kaldığı maçta 90 artı 3’te Umut Nayir’in golüyle beraberliği yakaladı.
(TRABZON) - Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililer, 10 kişi kaldığı maçta 90 artı 3'te Umut Nayir'in golüyle beraberliği yakaladı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadelede konuk ekip Göztepe, 32. dakikada Juan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç, 42. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bordo-mavililer, karşılaşmanın kalan bölümünü 10 kişi sürdürdü.
Ev sahibi ekip, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. Trabzonspor'da Umut Nayir, 90+3. dakikada kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşma bu sonuçla tamamlanırken, Trabzonspor puanını 66'ya, Göztepe ise 52'ye yükseltti.