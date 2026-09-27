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Trabzon Yomra'da otomobil dereye yuvarlandı, sürücü Mehmet Ali Ak öldü

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Trabzon Yomra'da otomobil dereye yuvarlandı, sürücü Mehmet Ali Ak öldü
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Trabzon'un Yomra ilçesinde dün akşam dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Mehmet Ali Ak (49) hayatını kaybetti. Kaza, Yomra-Özdil-Yağmurdere grup yolunun 14'üncü kilometresi Kıratlı mevkisinde meydana geldi; sürücünün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

TRABZON'un Yomra ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü Mehmet Ali Ak (49), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yomra-Özdil-Yağmurdere grup yolunun 14'üncü kilometresi Kıratlı mevkisinde meydana geldi. Virajı alamayan Mehmet Ali Ak idaresindeki 61 AHJ 076 plakalı otomobil, Yomra Deresi'ne yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, derede ters dönen otomobildeki sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet Ali Ak'ın cansız bedeni, araçtan çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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