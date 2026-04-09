Trabzon Valisi Şahin, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şahin, mesajında, Türk Polis Teşkilatının kurulduğu günden bu yana hukukun üstünlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına büyük bir özveriyle çalışarak suçun her türüyle etkin mücadele yürüttüğünü belirtti.

Polisliğin fedakarlık ve sorumluluk gerektiren kutsal bir görev olduğunu ifade eden Şahin, emniyet mensuplarının gece gündüz demeden milletin huzuru için görev yaptığını ve gerektiğinde hayatlarını ortaya koyduklarını vurguladı.

Suçla mücadeledeki kararlılıklarının yanı sıra sergiledikleri insani yaklaşımın da polis teşkilatının en kıymetli vasıflarından biri olduğuna dikkati çeken Şahin, şunları kaydetti:

"Zor şartlar altında gösterilen gayret ve özveri, emniyet teşkilatımıza duyulan güveni her geçen gün artırmaktadır. Kamu düzeninin korunması, toplumsal huzurun sağlanması ve geleceğimizin güvence altına alınması adına verilen bu mücadele, her türlü takdirin üzerindedir. Bu anlamlı gün vesilesiyle görevleri uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Görevlerini büyük bir özveriyle sürdüren tüm emniyet mensuplarımıza sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum. Türk Polis Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyor, tüm teşkilat mensuplarımıza aileleriyle birlikte huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyorum."