Vali Şahin'den Kurban Bayramı'nda Şehitlik Ziyareti

Trabzon Valisi Tahir Şahin, beraberindeki protokol üyeleriyle Kurban Bayramı dolayısıyla şehitliği ziyaret etti.

Sülüklü Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

Vali Şahin ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı ve dua etti.

Programa, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Vali Yardımcısı Ercan Öter, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Müftüsü İsmail Çiçek, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.