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Trabzon Üniversitesi'nde C# ile Nesne Yönelimli Programlama Eğitimi Başladı

Trabzon Üniversitesi'nde C# ile Nesne Yönelimli Programlama Eğitimi Başladı
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Trabzon Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Akademi iş birliği ile gerçekleştirilen eğitim, Türkiye genelinden seçilen 27 öğrenciye C# programlama dilini öğretmeyi hedefliyor. Eğitim 14 Şubat'a kadar sürecek.

Trabzon Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Akademi iş birliğinde "C# ile Nesne Yönelimli Programlama Eğitimi" başladı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Trabzon Üniversitesi'nde verilen eğitimde Türkiye'nin dört bir yanından alınan başvurularla yeni mezunlar ve mevcut öğrencilerden seçilen 27 kişiye, 14 Şubat'a kadar teknik program eğitimleri verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Arda Üstübioğlu, eğitimde amacın 'C#' programlama dilinin sözdizimini ve sınıf kavramını öğreterek, güçlü bir programlama altyapısı oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Üstübioğlu, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen öğrencilerin bu kursla birlikte sınıf ve nesne kavramlarının yazılım geliştirmedeki önemini kavrayıp nesne tabanlı düşünme yeteneğini geliştireceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Böylece gerçek hayatta karşılaşılan problemlere yönelik yazılım çözümleri geliştirme becerisini kazanacaklar. Nesne yönelimli programlamanın temelleri olan sınıf, nesne, kalıtım, kapsülleme ve çok biçimlilik kavramlarını teorik ve uygulamalı biçimde kavrayacaklar. Soyut sınıflar, delegeler, olaylar, arayüzler gibi ileri seviye C# Nesne yönelimli programlama özelliklerini kavrayarak etkili bir şekilde kullanacaklar."

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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