Trabzon Şalpazarı'nda Karla Mücadele Çalışmaları
Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde, kar nedeniyle kapalı olan yollar açıldı. İlçeden yaylalara ulaşımı sağlayan yollar, iş makineleri ile temizlenerek ulaşıma açıldı.
Trabzon'da Şalpazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması gerçekleştirildi.
İlçeden yaylalara ulaşımı sağlayan yol, kar dolayısıyla kapandı. İlgili kurumların ekipleri, iş makineleri yardımıyla Şıhkıran mevkisinde yol açma çalışma yaptı.
Sis Dağı'na da ulaşımı sağlayan yol, ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Fazıl Saraç - Güncel