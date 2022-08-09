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Trabzon haberleri! Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı gazetecilerin sorularını yanıtladı

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Trabzon haberler: Trabzonsporlu futbolcuların sahaya gelişi Trabzonspor'dan Boluspor'a transfer olan Berat Özdemir'e plaket takdim edilmesi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın basın mensuplarının sorularını yanıtlaması Trabzonspor'un antrenman yapması TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah...

Trabzonsporlu futbolcuların sahaya gelişi

Trabzonspor'dan Boluspor'a transfer olan Berat Özdemir'e plaket takdim edilmesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın basın mensuplarının sorularını yanıtlaması

Trabzonspor'un antrenman yapması TRABZON - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AA / Hasan Taşcan - Güncel

Berat Özdemir Abdullah Avcı Trabzonspor Boluspor Güncel Haberler

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