Trabzon gündem haberi: Trabzonsporlu Siopis, gazetecilere açıklamalarda bulundu Trabzon gündem haberine göre Trabzonsporlu Manolis Siopis'in sahaya gelişi Trabzonsporlu Manolis Siopis'in basın mensuplarının sorularını cevaplaması Trabzonsporlu Manolis Siopis'in foto muhabirlerine poz vermesi TRABZON - Trabzonsporlu Manolis Siopis antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Trabzonsporlu Manolis Siopis'in sahaya gelişi Trabzonsporlu Manolis Siopis'in basın mensuplarının sorularını cevaplaması Trabzonsporlu Manolis Siopis'in foto muhabirlerine poz vermesi TRABZON - Trabzonsporlu Manolis Siopis antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Güncel AA / Hasan Taşcan Güncel Haberler

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