Trabzon gündem haberi: Trabzonsporlu Siopis, gazetecilere açıklamalarda bulundu
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Trabzon gündem haberine göre Trabzonsporlu Manolis Siopis'in sahaya gelişi Trabzonsporlu Manolis Siopis'in basın mensuplarının sorularını cevaplaması Trabzonsporlu Manolis Siopis'in foto muhabirlerine poz vermesi TRABZON - Trabzonsporlu Manolis Siopis antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı.
Trabzonsporlu Manolis Siopis'in sahaya gelişi
Trabzonsporlu Manolis Siopis'in basın mensuplarının sorularını cevaplaması
Trabzonsporlu Manolis Siopis'in foto muhabirlerine poz vermesi TRABZON - Trabzonsporlu Manolis Siopis antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı.
AA / Hasan Taşcan - Güncel