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Trabzon'da üzerine vinç sistemi devrilen balıkçı İzzet Sırtbaşı öldü

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Trabzon'da üzerine vinç sistemi devrilen balıkçı İzzet Sırtbaşı öldü
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Trabzon açıklarında dün öğle saatlerinde ağ çekilen vinç sisteminin devrilmesiyle 4 balıkçı yaralandı. Yaralılardan 2 çocuk babası İzzet Sırtbaşı (40) kurtarılamadı; olay anı teknenin güvenlik kamerasına yansıdı.

TRABZON'da tekneyle avlanırken ağ çekmede kullanılan vinç sistemi üzerine devrilen İzzet Sırtbaşı (40) hayatını kaybetti, 3 balıkçı yaralandı. Olay anı teknenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde denizin 30 mil açığında meydana geldi. Akçaabat'tan tekneyle denize açılan balıkçılar, avladıkları palamutları makarayla tekneye çekmeye başladı. Bu sırada halatın kopması sonucu vinç sistemi balıkçıların üzerine devrildi. Olayda, 4 balıkçı yaralandı. İhbar üzerine başka bir tekne ile Araklı Limanı'na getirilen balıkçılar ambulanslarla Araklı Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2 çocuk babası İzzet Sırtbaşı kurtarılamadı. Sırtbaşı'nın cenazesi, memleketi Ordu'nun Gölköy ilçesinde toprağa verildi.

Öte yandan olay anı, balıkçı teknesinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vinç sisteminin ağı çeken balıkçıların üzerine devrildiği ve balıkçıların yaşadığı panik anları yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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