Trabzon'da Üç Araçlı Kaza: Anne ve İki Çocuk Yaralandı

Trabzon'da Üç Araçlı Kaza: Anne ve İki Çocuk Yaralandı
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil ile iki araç çarpıştı. Kazada, anne G.M. ve iki çocuğu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazanın ardından Karadeniz Sahil Yolu'nun bir şeridi ulaşıma kapandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde üç aracın karıştığı kazada anne ve 2 çocuğu yaralandı.

İlçenin Çimenli mevkisinde A.M'nin kullandığı 61 AEF 095 plakalı otomobil ile plaka ve sürücüleri öğrenilemeyen 2 araç çarpıştı.

Kazada, A.M'nin otomobildeki eşi G.M. ile çocukları S.M. ve S.M. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın ve çocukları, hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza nedeniyle, Karadeniz Sahil Yolu'nun bir şeridi ulaşıma kapandı.

Uzun araç kuyruğunun oluştuğu yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
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