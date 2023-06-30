Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir taksici yayla yolunda öldürülmüş olarak bulundu. Araç içerisinde kan izleri ve aracın dışında bir bıçak tespit edilirken, olayın zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Trabzon'da taksici cinayeti: Yayla yolunda camları kırılmış aracın içerisinde bulundu

TRABZON - Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir taksici yayla yolunda öldürülmüş olarak olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Sürmene ilçesinde 1 nolui Meydan Taksi Durağı'nda taksicilik yapan Hüseyin Aslan'a ait 61 SY 053 plakalı ticari taksi camları kırılmış ve terk edilmiş olarak bulundu. Araç içerisinde kan izleri ve aracın dışında bir bıçak tespit edilirken, Aslan'ın cansız bedeni ise taksinin bulunduğu bölgeden 5 kilometre aşağıda Kalecik ile Lişit Yaylası yolu üzerinde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma Olay Yeri inceleme ekipleri geniş çaplı inceleme başlatırken, olayın zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.