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Öğrenciler üretimin her aşamasını tarlada öğreniyor

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Trabzon'da Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneği'nin 'Toprakla Buluş Hayata Kök Sal Projesi' kapsamında Kur'an kursu öğrencileri, üreticilerin tarlalarını ziyaret ederek domates, çilek, fındık gibi ürünlerin yetiştirilme süreçlerini yerinde öğreniyor. Proje, çocuklarda tarıma ilgi ve farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Trabzon'da öğrenciler, tarla ziyaretleriyle üretim süreçlerini yerinde öğrenerek toprağın ve emeğin değerini keşfediyor.

Anadolu Eğitim Kültür ve İrfan Derneğince (ANADER) hazırlanan "Toprakla Buluş Hayata Kök Sal Projesi" kapsamında Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler, farklı üretim alanlarını ziyaret ederek çiftçilerden bilgi alıyor.

Yaklaşık bir ay önce başlayan proje kapsamında öğrenciler, haftanın belirli günlerinde üreticilerin tarlalarına giderek domates, salatalık, çilek, semizotu ve fındık gibi ürünlerin yetiştirilme süreçlerini yerinde öğreniyor.

Bu kapsamda Akçaabat ilçesindeki Abdülhamid Han Külliyesi Yusuf Taşkın Cami Kur'an Kursu öğrencileri de domates, salatalık ve çilek yetiştiren üretici Mustafa Karabacak'ın bahçesini ziyaret etti.

Öğrenciler, seralarda ve açık alanlarda yetiştirilen ürünleri inceleyerek fide dikiminden hasada kadar geçen süreç hakkında bilgi aldı.

"Gelecek nesilleri toprakla buluşturmak istiyoruz"

ANADER Kadın Kolları Başkanı Havva Yetimoğlu Demir, AA muhabirine, projenin çocukların tarıma ilgisini artırmak amacıyla hazırlandığını söyledi.

Pazarda ürün satan üreticilerin çoğunun ileri yaştaki kişiler olduğunu gözlemlediğini dile getiren Demir, gelecek nesilleri toprakla buluşturmak istediklerini ifade etti.

Demir, tarımın ülkenin geleceği açısından önem taşıdığını vurgulayarak, "Maksadımız çocukları tarıma yönlendirmek. Türkiye bir tarım ülkesi. Her ne kadar üniversite okumuş olsalar da bir meslek sahibi olmuş olsalar da her şey tarımdan geçiyor." dedi.

Trabzon'un verimli topraklara sahip olduğunu belirten Demir, "Projedeki amacımız çocuklarda farkındalık oluşturmak. Yediğimiz domatesin, soframıza gelen maydanozun, rokanın, salatalığın hangi aşamalardan geçerek soframıza geldiğini çocuklarımıza anlatmak." diye konuştu.

"Proje öğrenciler açısından önemli bir deneyim"

Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüpoğlu da öğrencilere örtü altı ve açık alan tarımı hakkında bilgi verdiklerine işaret ederek, projenin öğrenciler açısından önemli bir deneyim olduğunu ifade etti.

İlçede 4,5 dönüm arazide çiftçilik yapan Mustafa Karabacak da öğrencilerin bahçesini ziyaret etmesinden mutlu olduğunu dile getirerek, onların üretimin tüm aşamalarını görmesini istediğini aktardı.

Öğrencilerden Mehmet Ali Hacıoğlu da seradaki fideler hakkında bilgi aldıklarına dikkati çekerek, ileride seracılık ve bitki yetiştiriciliğiyle ilgilenmek istediğini kaydetti.

Ali Talha Dil ise projenin genç nesillerin tarıma alışması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Tarım bizim geleceğimizdir. Bu yüzden ülkemizdeki verimli toprakları değerlendirmeliyiz." dedi.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
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