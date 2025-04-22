Trabzon'da Meydana Gelen Heyelan Korku Dolu Anlar Yaşattı

Heyelanın ortasında kalan ev facianın boyutunu ortaya çıkardı

TRABZON - Trabzon'un Düzköy ilçesinde meydana gelen heyelan korku dolu anlara neden oldu. Büyük bir gürültü ile meydana gelen heyelanda bir ev yıkılırken, heyelanın ortasında kalan ev facianın boyutunu ortaya çıkardı.

Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Yusuflu mahallesindeki mezralık alanda meydana gelen heyelan korku dolu anlar yaşattı. Bölgede son günlerde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen heyelan ile arazinin dört bir tarafından kayan toprak ve kaya parçaları yayla yolunu ulaşıma kapattı. Heyelanda boş bir ev kaya parçalarının çarpması nedeniyle yıkılırken, şans eseri heyelanın ortasında kalan 1 ev ise facianın boyutunu ortaya çıkardı. Heyelanın durmasının ardından AFAD ekiplerince bölgede inceleme yapıldı. Heyelan riskinin devam ettiği bölgede yol bir süreliğine ulaşıma kapatıldı.

"Büyük bir patlama oldu"

Yöre sakinlerinden Baki Birinci, büyük bir patlama olduğunu belirterek, "Burada yoğun bir sis vardı. Çok net görülmüyordu. Büyük bir patlama oldu. Yukarıda akrabalarımın evi var. İkisinin evi de zarar gördü. Biri tamamen yıkılarak toprağa karıştı. Diğeri de yan yattı. Heyelanın derinliği ve facia açık bir şekilde gözüküyor. Heyelan devam ediyor. Sular akıyor, toprak kaymaları sürüyor. Yayla yolu ulaşıma kapandı. Burası şuanda yaşam olmayacak vaziyette. Korkunç facia ile karşı karşıya kaldık. Akşam saatlerinde ikinci kez patlama oldu" dedi.

"Korku dolu anlar yaşandı"

Hayrettin Birinci ise, korku dolu anlar yaşandığını kaydederek, "Heyelanın olduğu gün buradaydım. Yoğun bir sis vardı. Ses gelmeye başladı. Korku dolu anlar yaşandı. Mecbur burada yaşamayı sürdürüyoruz. Dayımın evi yıkıldı. Evde kimse yoktu" şeklinde konuştu.

"Mezirelere göç olmadığı için şanslıyız"

Mahalle sakinlerinden Mestan Birinci de, "Olay anında buradaydım. Büyük bir gürültü ile heyelan koptu. Yukarıda iki evde vardı. Birini kaya parçaları yıktı. Şuanda yayla yollarımız kapandı. Yetkililerden yollarımızın açılmasını istiyoruz. Evde kimse yoktu. Mezirelere göç olmadığı için şanslıyız. İki evden birisi yıkıldı. Üç bir taraftan su akıyor. Çok şükür can kaybımız yok" ifadelerini kullandı.