Trabzon'da kayıp olarak aranan kişi menfezde ölü bulundu

Güncelleme:
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde kaybolduktan bir gün sonra, Mehmet Anik'in cansız bedeni menfezde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, menfezde ölü bulundu.

Burunbaşı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Anik'ten dün akşamdan itibaren haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Ekipler, bir süre sonra Anik'in cansız bedenini, mahalleye ulaşımı sağlayan yolun girişindeki menfezde buldu.

Anik'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Vakfıkebir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Aydın Gelleci - Güncel
