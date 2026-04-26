Trabzon'da karlar altında kalan yaylalar havadan görüntülendi

Trabzon'un Çaykara ilçesinde yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışının ardından bazı yaylalar beyaz örtünün altında kaldı.

İlçeye bağlı 2 bin 200 metre yükseklikteki Sultan Murat ve çevresindeki bazı yaylalarda bir süredir etkisini gösteren soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı.

Karla kaplı yayla evleri ve yaylanın zirveleri dronla kaydedildi.

Kış mevsiminde sakinliğe bürünen yayla, özellikle doğa fotoğrafçıları ve dağ tutkunlarının ilgisini çekiyor.