Trabzon'da kamyonet fındık bahçesine yuvarlandı: 2 yaralı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana gelen kazada, bir kamyonet fındık bahçesine yuvarlandı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde fındık bahçesine yuvarlanan kamyonetteki Muhammet Demirci (20) ile Ahmet Yılmaz (18) yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında ilçenin Dirlik Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Demirci'nin kontrolünü yitirdiği 34 TT 2851 plakalı kamyonet, metrelerce yükseklikte fındık bahçesine yuvarlandı. Kazada, sürücü Demirci ile yanındaki Ahmet Yılmaz yaralandı. Çevredeki bahçelerde hasat yapanların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürmene Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.