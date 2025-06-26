Trabzon'da Kadın Girişimcilere E-ticaret Eğitimi

Trabzon'da Kadın Girişimcilere E-ticaret Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen eğitim programında 24 kadın girişimciye e-ticaret ve dijital pazarlama konularında 10 günde 40 saatlik eğitim verildi. Program, kadın girişimcilerin becerilerini geliştirmeyi ve başarılı hikayeler yazmalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Trabzon'da 24 kadın girişimciye, e-ticaret ve dijital pazarlama konusunda eğitim verildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) "Kadın İstihdamı ve Girişimciliği Teknik Destek Programı" ile TTSO "Kadın Girişimciler için e-Ticaret ve Dijital Pazarlama Yönetimi Projesi" kapsamında düzenlenen eğitim tamamlandı.

Katılımcılara, "Dijital Pazarlamaya Giriş", "Marka Oluşturma ve Patent", "Pazar Yerleri Aracılığı ile e-Ticaret", "e-Ticaret Sitesi Yönetimi", "Ürün Görselleştirme ve Fotoğrafçılık", "Dijital ve Sosyal Medya Pazarlama Yönetimi", "Müşteri İlişkileri Yönetimi", "Finansal Yönetim ve Vergilendirme" başlıkları altında 10 günde 40 saatlik eğitim verildi.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, kadın girişimcilerin kuruluş hikayelerini, deneyimlerini ve çalışmalarını anlattığı eğitimin sertifika töreninde, şunları kaydetti:

"Hepsinin kendisine göre güzel, dersler alınabilecek hikayeleri var. İnşallah bu eğitimi alan kadınlarımızın da ileride çok daha güzel başarı hikayeleri olacak. Sizlerden gelen geri dönüşler eğitimin çok verimli geçtiği yönündeydi. Bu nedenle önümüzdeki günlerde bu eğitimlerin daha genişlerini yapmayı planlıyoruz. Amacımız Trabzon'daki kadın girişimcilerimize destek olmak, firmalarıyla farklı ve güzel hikayeler yazmalarına yardımda bulunmaktır."

DOKA Genel Sekreteri Kemal Akpınar ise ajansın bu yıl ki temasının kadın istihdamı ve girişimciliği olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Günümüz dünyasında hızlı bir şekilde girişimcilik ve yeni trendler konuşuluyor. Dijital dönüşüm, yapay zeka, yeşil dönüşüm konuşuluyor. Bunları bir şekilde kadın girişimciliği ile aynı eksende buluşturup, kadın girişimcilerimizin dünyadaki tüm trendlerle uyumlu bir şekilde hem becerilerini hem yetkinliklerini hem de varsa şirketlerini geliştirmemiz gerekiyor. Uyumlu olabilecek projelere de teknik destek programlarımız vasıtasıyla daha kapsamlı destekler vermek arzusundayız. Özellikle yeşil dönüşüm konusunda özel sektöre destek vermeyi amaçlıyoruz."

Kaynak: AA / Hatice Diler - Güncel
Erdoğan'ın 3 talebine Trump'ın verdiği onay Yunan'ı alarma geçirdi

Fotoğraf komşuyu rahatsız etti! Trump'tan Erdoğan'ın 3 talebine onay
Erdoğan, vücut diliyle üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
Yeğenini diri diri böyle yaktı

Yeğenini diri diri böyle yaktı
Araçlara ÖTV düzenlemesi teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! Düzenleme Meclis'ten geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarına damga vuran dansçı

Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarına damga vuran dansçı
Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak! Termometrelerde sert düşüş

Önce aşırı sıcaklar sonra sağanak
Talihsiz kadın gece yarısı sokakta kaldı, nedeni olayı gölgede bıraktı

Talihsiz kadın gece yarısı sokakta kaldı, nedeni olayı gölgede bıraktı
Anlaşma tamam gibi! Ronaldo'ya Türk antrenör

Anlaşma tamam gibi! Ronaldo'ya Türk antrenör
Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Heyecanlandıran açıklama geldi
Yaylayı bir gecede konteyner ile doldurdular, bölge halkı isyanda

Bir gecede konteyner ile doldurdular, bölge halkı isyanda
Şampiyonluğun ardından Fenerbahçe Beko'dan Galatasaray'a transfer

Şampiyonluğun ardından Galatasaray'a transfer oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.