Çocuğunu saniyelerle kurtardı; istinat duvarının çökme anı kamerada

TRABZON'un Karşıyaka Mahallesi'nde bir sitenin istinat duvarı çöktü. 5 katlı binanın giriş katındaki odalar, kaya ve toprak yığınıyla doldu. Duvarın çökme anı güvenlik kamerasına yansırken, yaşadığı korku dolu anları anlatan Sercan Turan, "Gök gürültüsü zannettik. Çocuğumuzun odasına gidecekken istinat duvarındaki taşlar evin içine tamamen doldu. 10 saniye farkla çocuğumu yatağından alarak kurtarabildik" dedi.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir sitede, sabah saatlerinde istinat duvarı çöktü. Kaya parçaları ve toprak birikintisi, 5 katlı apartmanın arka kısmına aktı. İrili ufaklı kayaların çarptığı binanın 1 ve 2'nci katındaki evlerin pencere camları kırıldı, odalar kaya ve toprakla doldu. İhbarla adrese gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve zabıta ekipleri, sitede güvenlik önlemi aldı. 2 bloklu sitenin 1 ve 2'nci katındaki daireler, AFAD ekipleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Hasar gören bina çevresinde bir kısmı çöken yol dronla görüntülenirken, istinat duvarının çökme anı siteye ait güvenlik kameralarına yansıdı.

'ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ'

Büyük bir gürültüyle uyanan apartmandakiler panik yaşarken, ev sahibi Sercan Tuna, saniyelerle çocuğunu çöken istinat duvarının altında kalmaktan kurtardığını anlattı. Turan, "Saat 07.00'de bir gürültüyle uyandık. Gök gürültüsü zannettik başta anlayamadık ne olduğunu. Sonra duvardan tıkırtılar gelmeye başladı. Köpeğimiz var, o da huysuzlandı, ondan sonra biz de ayaklandık. O huysuzlanınca eşim kalktı, çocuğumuzun odasına gidecekken istinat duvarındaki taşlar evin içine tamamen doldu. 10 saniye farkla çocuğu yatağından alarak kurtarabildik. Sonrasında zaten tamamen odanın içine girdi taşlar. Diğer odalar da aynı şekilde oldu. Şikayetçi olacağız yaşadığımız bu maddi manevi zararla alakalı. Biz bahçeyi kullanıyoruz, kızım normalde duvarın yanında oyun oynuyor. Burada oyun oynarken üzerinde de taşlar gelebilirdi. Artık bakacağız" dedi.

'BAŞVURU YAPTIK, SONUÇ ALAMADIK'

Site yöneticisi Özgür Kaya ise 2 dairedeki 5 odanın zarar gördüğünü ifade ederek, "Sabah büyük bir gürültüyle uykudan uyandık. Balkona çıktığımızda toprak kaymasının olduğunu gördük. Site sakinleri olarak önlem almaya çalıştık. Komşumuzun çocuğunun yattığı odaya tüm taşların düştüğünü gördük. O anda tahliye etmeye çalıştık. Bu durumu öngörüyorduk. Gerekli yerlere başvuru yapmıştık. Herhangi bir sonuç almadık ve yazık ki böyle bir durum oluştu. En büyük tesellimiz can kaybının olmaması. Daha büyük sonuçlar oluşturabilirdi. Bu işin takibindeyiz. 5 katlı binanın 1'inci katındaki bir dairenin 3 odası, diğer daireninse 2 odası zarar gördü. 2 blokta da 1'inci ve 2'nci katlar, AFAD raporunun doğrultusunda tahliye edildi. Önlemler alındı" diye konuştu.

'YILDIRIM ÇARPTI SANDIK'

Evi hasar gören Beratcan Atalay da aile yakınlarının evinde kalacağını ifade ederek, "Sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle korkarak uyandık. Yıldırım çarptı sandık. Cama çıktık duvarı görünce apar topar çıktım. Komşuma yardıma gittim. Aileyi tahliye ettik. Çocuğu vardı, onu sakinleştirdik. Çok şükür bir can kaybı yok. AFAD, polis ve belediye ekipleri geldi ve inceleme yaptı. Sitenin ilk 2 katını tahliye edeceklerini söylediler. A blokta zarar mevcut diğer blokta sorun yok ama tedbir amaçlı aile yakınlarımıza gideceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı