Trabzon'da Su ve Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Güncelleme:
Trabzon'un ilçelerde içme suyu ve altyapı çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, TİSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince içme suyu ve altyapı çalışmalarına devam edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Ekiplerimiz kendi imkanlarımızla Araklı'da 15 bin, Sürmene'de 9 bin 248 ve Köprübaşı'nda 2 bin 900 metre olmak üzere toplam 27 bin 148 metre içme suyu hattını vatandaşlarımızın hizmetine kazandırdı. Amacımız, ilçelerimizin tamamında güçlü ve sürdürülebilir bir içme suyu altyapısı oluşturmaktır." ifadelerini kullandı.

Genç, yapımı tamamlanarak 700 milyon lira bütçeyle hayata geçirilen Arsin içme suyu arıtma tesisinden, Araklı'nın 7 mahallesindeki yaklaşık 3 bin kişinin de yararlandığını kaydetti.

Sürmene Merkez Mahallesi Yağmur Suyu ile Karacakaya Mahallesi İçme Suyu Şebekesi inşaatında sona gelindiğini aktaran Genç, Köprübaşı ilçesinde ise 27 milyon lira bedelli atık su arıtma tesisinin tamamlanmasıyla çevreye duyarlı bir atık su yönetimi sağlanacağını vurguladı.

Altyapı yatırımlarının şehirlerin geleceği için önem taşıdığına dikkati çeken Genç, şu değerlendirmede bulundu:

" Trabzon'un her ilçesinde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak yatırımları hayata geçiriyoruz. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını güçlendirerek hem bugünün ihtiyaçlarını karşılıyor hem de geleceğin Trabzon'unu inşa ediyoruz. Araklı, Sürmene ve Köprübaşı ilçelerimizde devam eden ve planladığımız projelerle bölgenin altyapısını daha güçlü hale getirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Hatice Diler
