Trabzon'da evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Hayrat ilçesinde evde çıkan yangında yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Balaban Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri ile itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede, Fatma A'nın (75) cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze, Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / İzzet Keleş
