Trabzon'da Engelliler Haftası: Birlikte Yaşam Şenliği

Trabzon'da Engelliler Haftası'nda Avni Aker Millet Bahçesi'nde düzenlenen şenlikte özel gereksinimli bireyler şarkı söyleyip dans etti. Belediye yetkilileri, bu bireylerin her gün önemli olduğunu vurguladı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla "Birlikte Yaşam Şenliği" yapıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyince, Avni Aker Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivale katılan özel gereksinimli bireyler, şarkılar söyledi, dans gösterileri sundu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, yaptığı konuşmada, Allah'ın kendilerine emaneti özel gereksinimli bireylerin, yalnızca bir gün değil, her gün çok önemli olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel gereksinimli bireyler için önemli çalışmalar yaptığını belirten Kanca, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı iken bütün derneklerimizi bir çatı altında topladı. Şimdi Büyükşehir Belediyesinde de her türlü desteği vermeye devam ediyor." dedi.

Kanca, 18 yaş üstü özel gereksinimli bireylerin topluma kazandırılması için belediyenin kurduğu akademilerde meslek öğretildiğini de ifade etti.

Kent Konseyi Başkanı Hasan Karal ise Engelli Meclisinin çeşitli çalışmalara imza attığını dile getirerek, engelli bireylerin yararlanabileceği diş sağlığı hizmetine yönelik protokol imzaladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Hatice Diler
