Trabzon'da "Bilim, Teknoloji ve Kültür Şenliği" başladı - Haberler

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Trabzon'da "Bilim, Teknoloji ve Kültür Şenliği" başladı

AA - Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
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Trabzon'da 'Bilim, Teknoloji ve Kültür Şenliği' başladı

Trabzon'da, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliklerini Destekleme Programı kapsamında "Bilim, Teknoloji ve Kültür Şenliği"nin açılışı gerçekleştirildi.

Trabzon'da, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliklerini Destekleme Programı kapsamında "Bilim, Teknoloji ve Kültür Şenliği"nin açılışı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz Teknik ve Trabzon üniversitelerinin paydaşlığında eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerine inşa edilen millet bahçesinde düzenlenen etkinlik, 4 gün ziyaret edilebilecek.

Vali İsmail Ustaoğlu, açılıştaki konuşmasında, çocukların yaptığı bilimsel çalışmalara dikkati çekti.

Trabzon'un eğitimde, sanatta, kültürde, sporda, hayatın her alanında ilkleri başaran lider bir şehir olduğunu belirten Ustaoğlu, "Her alanda öncü olan bu şehir istiyoruz ki bilimde de öncü olsun. İşte bunun için bu bilim, teknoloji ve kültür şenlikleri önemli." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu da şenliğin, Trabzon'da bilim kültürünün yaygınlaşması açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade etti.

Fettahoğlu, "Şenlikte okul öncesi çocuklarından doktora öğrencisine, öğretmenlerden sivil vatandaşlara 7'den 70'e toplumun her kesiminden 20 bin vatandaşımızın 4 gün boyunca 40 farklı bilim, teknoloji ve kültür içerikli atölye etkinliğiyle buluşturulması hedeflenmektedir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ustaoğlu ve beraberindekiler, her yaş grubuna uygun bilim söyleşileri, müze gezileri, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, kodlama, robotik, resim sergisi, 3-D modelleme, tarım ve hayvancılık, sanat, drama, astronomi, fen bilimleri, zeka oyunları, stratejik düşünme, tarih, yapay zeka, gastronomi, siber güvenlik ve mekatronik içerikli etkinliklerin yer aldığı stantları gezdi.

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AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel

Hüseyin Avni Aker Stadı, milli eğitim bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Trabzon, Güncel, Haberler

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