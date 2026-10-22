Trabzon Çaykara'da 2 bin 300 rakımlı yaylada bulut denizi dronla kaydedildi

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Trabzon'un Çaykara ilçesindeki 2 bin 300 rakımlı Şekersu Yaylası'nda oluşan "bulut denizi" güzel manzaralar oluşturdu.

İlçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan yayla, yılın bu aylarında hayvancılıkla geçinen besicileri ağırlıyor. Aynı zamanda Trabzon-Bayburt il sınırında bulunan yayla, doğaseverlerin de rotasında yer alıyor.

Yaz renklerinin yerini sonbahar tonlarına bıraktığı yaylaya gelenler, yürüyüş yaparak keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.

Kentin önemli turizm noktalarından olan Uzungöl'e de yakınlığı ile bilinen yaylayı çevreleyen bulutlar ise adeta görsel şölen sunuyor.

Yayladaki sis bulutunun denizi andıran yoğunluğu dron ile kaydedildi.

Kaynak: AA