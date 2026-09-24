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Trabzon Büyükşehir İtfaiyesi, yangın anında doğru davranışları animasyonla anlattı

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İtfaiye Haftası kapsamında yangın anında doğru davranışları anlatan animasyon filmi hazırladı. Filmde 112'nin aranması, binanın güvenli terk edilmesi ve paniğin önlenmesi anlatılıyor; 'Doğru davranış, hayat kurtarır' mesajı veriliyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca İtfaiye Haftası kapsamında, yangın anında yapılması gereken doğru davranışların anlatıldığı animasyon filmi hazırlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yangın ve acil durumlarda doğru davranış biçimlerine dikkat çekmek amacıyla hazırlanan filmde, "Doğru davranış, hayat kurtarır" mesajı verildi.

Animasyonda, yangın anında 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması, binanın güvenli şekilde terk edilmesi ve paniğin önüne geçilmesi gibi konulara yer verildi.

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun her kesimine ulaşması hedeflenen çalışmayla, yangın sırasında doğru karar vermenin ve bilinçli hareket etmenin önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, İtfaiye Dairesi Başkanlığının hafta boyunca çeşitli etkinlik ve bilgilendirme çalışmalarıyla yangın güvenliği konusunda farkındalığı artırmaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA
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