Tosya'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü, 5 Yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

İslam Uzun yönetimindeki 55 AHS 500 plakalı tır, D-100 kara yolu Yapraklı Kavşağı alt geçidinde karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BA 5323 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan biri çocuk 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, tır sürücüsü ile otomobildeki 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu, İstanbul-Samsun istikameti ulaşıma kapandı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Trafik, bir süre sonra tali yoldan sağlanmaya başladı.