Tosya'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü, 5 Yaralı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. D-100 kara yolunda tır ile otomobilin çarpışması sonucu kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
İslam Uzun yönetimindeki 55 AHS 500 plakalı tır, D-100 kara yolu Yapraklı Kavşağı alt geçidinde karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BA 5323 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan biri çocuk 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, tır sürücüsü ile otomobildeki 4 kişi de yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolu, İstanbul-Samsun istikameti ulaşıma kapandı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
Trafik, bir süre sonra tali yoldan sağlanmaya başladı.