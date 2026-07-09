Tosya'da kapı fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kapı fabrikasında çıkan yangın, söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Suluca köyünde ahşap kapı üreten fabrikada henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında fabrikanın silo bölümünde hasar oluştu.