Tosya'da kapı fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir kapı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangında fabrikanın silo bölümünde hasar oluştu.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kapı fabrikasında çıkan yangın, söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Suluca köyünde ahşap kapı üreten fabrikada henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında fabrikanın silo bölümünde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar