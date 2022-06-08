Tosya'da aniden bastıran dolu yağışı bağ ve bahçelere zarar verdi Kastamonu'nun Tosya ilçesi Ortalıca köyüne yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi. Kastamonu'nun Tosya ilçesi Ortalıca köyüne yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi. İlçe merkezine 30 km uzaklıkta bulunan Ortalıca köyünde aniden başlayan yağmur şiddetini artırarak doluya dönüştü. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu 10 dakika devam etti. Şiddetli yağan dolu yerleri beyaza bürüdü. Bağ, bahçe ve tarım arazilerinde ürünler zarar gördü. Şiddetini artıran dolu köy evlerinin çatılarında bulunan güneş enerjisi panellerine zarar verdi. Ortalıca Köy Muhtarı Mehmet Çolak, yaptığı açıklamada, "Aniden başlayan dolu şiddetini artırarak yağmaya başladı. Haziran ayında dolu yağdığını ilk defa gördük ve yaşadık. Şiddetli dolu yağışı bağ bahçe ve tarım arazilerini zarar verdi." dedi. (Sedat Ağacıkoğlu/İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tosya'da aniden bastıran dolu yağışı bağ ve bahçelere zarar verdi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.