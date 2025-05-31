Torununu Sırtına Alan Dede, Sağanakta İstiklal Marşı Okudu

Torununu Sırtına Alan Dede, Sağanakta İstiklal Marşı Okudu
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde bir dede, hasta torununu sırtına alıp sağanak yağış altında İstiklal Marşı'nı okudu. Bu anlamlı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde okul çıkışında hasta olan torununu sırtına alan kişinin sağanakta İstiklal Marşı'nı okuması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İlçede yaşayan Mehmet Yıldırım, hasta olan torununu eve getirmek için Cumhuriyet İlkokuluna gitti.

Sağanağın etkili olduğu sırada torununu sırtına alan Yıldırım, okul bahçesindeyken İstiklal Marşı okunmaya başladı.

Hem şemsiyesini tutan hem de sırtında torunu bulunan Yıldırım, yağışa aldırış etmeden İstiklal Marşı'nı okudu.

Bu anlar, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Ahmet Başğen - Güncel
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