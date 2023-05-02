Toroslar'da yol çalışmaları 17 mahallede sürdürüldü

Mersin'in Toroslar ilçesinde 17 mahallede, asfalt kaplama, yol açma ve genişletme çalışması yürütüldü.

Mersin'in Toroslar ilçesinde 17 mahallede, asfalt kaplama, yol açma ve genişletme çalışması yürütüldü.

Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurdali, Mithat Toroğlu, Toroslar ve Korucular mahallelerinde asfalt kaplama yaptı.

Doruklu Mahallesi'nde kilit taşlarını yenileyen ekipler, Arpaçsakarlar, Ayvagediği, Bekiralanı, Çandır, Darısekisi, Gözne, Hamzabeyli, Kerimler, Mevlana, Resul, Soğucak ve Şahinpınarı mahallelerinde de yol açma ve genişletme işlemi gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, güvenli ve konforlu seyahat için çalışmaların devam edeceğini kaydetti.