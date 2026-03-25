Albüm: Toronto Stadyumu, 2026 FIFA Dünya Kupası'na Hazır
TORONTO, 25 Mart (Xinhua) -- 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Toronto Stadyumu'ndaki yenileme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.
Toronto Belediyesi salı günü yaptığı açıklamada, geçici oturma kapasitesinin artırılmasıyla birlikte stadyumun toplam kapasitesinin 45.000 koltuğa yükseldiğini belirtti.
Kaynak: Xinhua