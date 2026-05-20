İzmir'de cesedi şantiye alanında bulunan kadının para ve altınları zanlının arabasında bulundu

İzmir'in Torbalı ilçesinde şantiye alanında cesedi yakılmış halde bulunan 73 yaşındaki Emine Dönmez'in 2 bilezik, takı ve 30 bin lirası, tutuklanan cinayet zanlısı Dilek D'nin otomobilinde ele geçirildi. Zanlının sanal kumar borcu olduğu iddia edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şantiye alanında Emine Dönmez'in (73) cesedinin yakılmış şekilde bulunmasına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Olaya ilişkin tutuklanan cinayet zanlısı Dilek D'nin (46) otomobilinde arama yapan ekipler, Dönmez'e ait 2 bilezik, bazı takılar ve 30 bin lira ele geçirdi.

Öte yandan zanlının sanal kumar nedeniyle borcunun olduğu iddia edildi.

Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak'taki şantiye alanında 18 Mayıs'ta bir kişinin yandığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, burada bulunan Dilek D'yi gözaltına almış, cesedin Emine Dönmez'e ait olduğunu belirlemişti.

Dilek D, ifadesinde aracına aldığı Dönmez'in öksürmeye başlaması üzerine sırtına vurduğunu, bu sırada başını çarpan Dönmez'in hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü. Paniklediğini belirten Dilek D, cesedi şantiye alanına götürerek üzerine kolonya döküp yaktığını itiraf etmişti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
