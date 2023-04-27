Toprağın altından çıkardıkları sandığı kamera önünde açtılar! İçinden neler çıktı neler

Sosyal medyada büyük ilgi gören define videolarına bir yenisi daha eklendi. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerden birinde toprağın altından kepçe ile çıkartılan sandık, kameralar önünde açılıyor. Büyük heyecana sahne olan o anlarda sandığın içinden silah ve kömürlü ütü gibi eşyalar çıktı.

Kısa yoldan zengin olmak isteyenlerin hayallerini süsleyen define arama videoları sosyal medyada hayli revaçta... Yayınlanan son videolardan birinde yerin metrelerce altında bulunan dev sandığın kepçe yardımı ile çıkartıldığı görülüyor. Büyük heyecana sahne olan videonun devamında sandığın açıldığı ana ilişkin görüntüler yer alıyor.

"OSMANLI'DAN KALMA ÇEYİZ SANDIĞI"

Eski dönemde yaşamış genç bir kıza ait olduğu düşünülen çeyiz sandığının içinden silah, kömürlü ütü ve çeşitli takılar çıktı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videonun altına "Çeyiz bu", "Osmanlı'dan kalma çeyiz sandığı", "Kim bilir ne hayallerle yapılmıştı o sandık" şeklinde yorumlar yapıldı.