Topkapı Sarayı'nda sergilenen Kaşıkçı Elması çalındı iddiası sosyal medyayı karıştırdı

Kaşıkçı Elması'nın yanı sıra Dolmabahçe Sarayı'ndaki 92 kilogramlık altın vazoların, Zeugma Müzesi'ndeki milyonlarca dolar değerindeki bazı eserlerin, ayrıca MSÜ Müzesi'ndeki 404 eserin, Resim ve Heykel Müzesi'ndeki 250 milyon dolarlık 302 tablonun ve Batman Müzesi'ndeki 20 altın sikkenin kaybolduğu da iddialar arasında yer alıyor.

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK

Konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yokken, iddiayı ortaya atan isim olan Barbaros Şansal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Laga luga yapma, Kaşıkçı Elması nerede hesap ver!" ifadelerini kullandı.

KAŞIKÇI ELMASI ÖYKÜSÜ

Rivayete göre; elmas 17. yüzyılın sonlarında İstanbul'da bir kâğıt toplayıcı tarafından çöplükte bulundu. Elmasın adını aynı zamanda kaşıkçı olan bu kişiden aldığı söylenmektedir. Öyküye göre bu kaşıkçı, bulduğu taşı bir kuyumcuya değerinin çok altında satar. Kuyumcu, taşın çok değerli olduğunu anlayınca bir arkadaşına gösterir. Kuyumcu ile taşı gören arkadaşı arasında bir kavga çıkınca olay Kuyumcubaşı tarafından duyulur. Kuyumcubaşı, kavga eden kuyumculara bir kese altın vererek taşı onlardan alır. Bu olayların Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmed Paşa ve IV. Mehmed tarafından duyulmasının ardından taş alınır. Böylece devlet hazinesine giren taş işlenir ve ortaya 86 karat ağırlığında bir mücevher çıkar.