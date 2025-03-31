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Tonga'da 7 Büyüklüğünde Deprem: Hasar Bildirimi Yok

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Pasifik ada ülkesi Tonga'da meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem sonrası Ulusal Afet Risk Yönetim Ofisi, herhangi bir hasar bildirilmediğini açıkladı. Depremin ardından tsunami riski uyarısı verilmesine rağmen bu uyarı kısa sürede kaldırıldı.

SUVA, 31 Mart (Xinhua) -- Pasifik ada ülkesi Tonga'da 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ulusal Afet Risk Yönetim Ofisi pazartesi günü erken saatlerde meydana gelen depremin ardından herhangi bir hasar bildirilmediğini açıkladı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Merkezi, yerel saatle 01: 18'de meydana gelen depremin merkez üssünün Tonga'nın Ha'apai adalar grubundaki Pangai'nin 73 kilometre güneydoğusunda 29 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi.

Depremin ardından halka tsunami riski nedeniyle yüksek kesimlere veya iç bölgelere gitmeleri uyarısı yapılsa da ABD Tsunami Uyarı Merkezi daha sonra bu uyarıyı kaldırdı.

Jeoloji Araştırmaları Merkezi, aynı bölgede 6,2 büyüklüğüne ulaşan artçı depremlerin devam ettiğini belirtti.

Dış kesimlerdeki adalardan ve ana ada Tongatapu'dan henüz hasar raporu alınmadığını belirten Ulusal Afet Risk Yönetim Ofisi, tsunami uyarısının kalkmasının ardından çoğu kişinin evlerine döndüğünü kaydetti.

Xinhua'ya konuşan bir bölge sakini, depremin başkent Nuku'alofa'da şiddetli hissedildiğini, ancak evinde herhangi bir hasar oluşmadığını söyledi.

173 adadan oluşan Tonga'nın yaklaşık 100.000 kişilik nüfusunun büyük bölümü, merkez üssünden 100 kilometre uzaklıktaki ana ada Tongatapu'da yaşıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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