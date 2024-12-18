Tom Cruise, ABD Deniz Kuvvetleri'nden Üstün Kamu Hizmeti Ödülü Aldı

ABD'li aktör Tom Cruise, ABD Deniz Kuvvetlerine yaptığı "önemli katkılar" nedeniyle "Üstün Kamu Hizmeti Ödülü"ne layık görüldü.

Cruise, Londra'daki Longcross Film Stüdyoları'nda düzenlenen törende, ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Carlos Del Toro'nun elinden "Üstün Kamu Hizmeti Ödülü"nü aldı.

Filmlerdeki rolleriyle orduya yaptığı "önemli katkılar" nedeniyle Cruise'a teşekkür eden Del Toro, 62 yaşındaki aktöre madalyasını takdim etti.

Cruise ise Deniz Kuvvetlerinin verdiği ödülden gurur duyduğunu dile getirdi.