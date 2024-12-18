Tom Cruise, ABD Deniz Kuvvetleri'nden Üstün Kamu Hizmeti Ödülü Aldı
ABD'li aktör Tom Cruise, film kariyerindeki rolüyle ABD Deniz Kuvvetlerine sağladığı katkılardan dolayı 'Üstün Kamu Hizmeti Ödülü'ne layık görüldü. Ödülü, Longcross Film Stüdyolarında düzenlenen bir törende Deniz Kuvvetleri Sekreteri Carlos Del Toro tarafından verildi.
ABD'li aktör Tom Cruise, ABD Deniz Kuvvetlerine yaptığı "önemli katkılar" nedeniyle "Üstün Kamu Hizmeti Ödülü"ne layık görüldü.
Cruise, Londra'daki Longcross Film Stüdyoları'nda düzenlenen törende, ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Carlos Del Toro'nun elinden "Üstün Kamu Hizmeti Ödülü"nü aldı.
Filmlerdeki rolleriyle orduya yaptığı "önemli katkılar" nedeniyle Cruise'a teşekkür eden Del Toro, 62 yaşındaki aktöre madalyasını takdim etti.
Cruise ise Deniz Kuvvetlerinin verdiği ödülden gurur duyduğunu dile getirdi.