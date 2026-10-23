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Tokayev, NVIDIA CEO'su Huang'a Dostık devlet nişanı takdim etti

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NVIDIA CEO'su Jensen Huang, Kazakistan'ın enerji ve nitelikli insan gücüyle fiziksel yapay zekada küresel merkez olma potansiyeli taşıdığını söyledi. Astana'da Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüşen Huang'a, yapay zeka katkılarından dolayı Dostık devlet nişanı takdim edildi.

ABD merkezli çip üreticisi NVIDIA'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, Kazakistan'ın enerji kaynakları ve nitelikli insan gücüyle küresel bir fiziksel yapay zeka merkezi olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Kazakistan'ın başkenti Astana'yı ilk kez ziyaret eden Huang, Astana Hub tarafından Uluslararası Yapay Zeka Merkezi Alem.AI'da düzenlenen etkinlikte, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma Bakanı Jaslan Madiyev'in sorularını yanıtladı.

Yapay zekanın ülkelerin ekonomik kalkınması ve küresel rekabet gücü açısından önemine dikkati çeken Huang, bu teknolojinin yalnızca dijital ürünlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda yeni bir sanayi alanı oluşturduğunu ifade etti.

Huang, yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi ve çalıştırılması için enerjiye, veriye ve yüksek işlem kapasitesine ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek Kazakistan'ın sahip olduğu doğal kaynakları teknoloji alanında katma değere dönüştürebileceğini söyledi.

Huang, "Gelecekte yalnızca enerji ihraç etmek yerine, enerjiyi yapay zeka kapasitesine dönüştürebilir ve bu kapasiteyi ihraç edebilirsiniz." dedi.

Ülkelerin kendi verilerini işleyerek yapay zeka kapasitelerini geliştirmelerinin önemine vurgu yapan Huang, verilerin toplumların kültürünü, tarihini ve değerlerini yansıttığını, bunların stratejik bir kaynak olarak değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Huang, ülkelerin kendi enerji şebekeleri, internet ve telekomünikasyon altyapılarıyla yapay zeka hizmetlerini de kendi toplumlarına ulaştırabilecek kapasiteye sahip olması gerektiğini ifade etti.

Açık kaynaklı teknolojilerin yerel dillere, kültürlere ve ihtiyaçlara uyarlanmasının ülkelerin kendi yapay zeka altyapılarını geliştirmesine katkı sağlayacağını belirten Huang, Kazakistan'ın bilim, matematik ve teknoloji alanlarındaki insan kaynağıyla bu konuda önemli fırsatlara sahip olduğunu dile getirdi.

Kazakistan'ın fiziksel yapay zeka alanında küresel merkezlerden biri olabileceğini söyleyen Huang, bu alandaki gelişimin enerji kaynaklarının yanı sıra bilim ve teknoloji alanlarında uzmanlaşmış insan gücüne bağlı olduğunu kaydetti.

Tokayev'den Huang'a devlet nişanı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Huang'ı başkent Astana'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da kabul etti.

Tokayev, görüşmede Huang'ın ziyaretinin NVIDIA ile Kazakistan arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi açısından önem taşıdığını belirterek, şirketin ülkenin yapay zeka ekosistemine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kazakistan'da yapay zeka ve dijitalleşmenin ulusal öncelikler arasında yer aldığını vurgulayan Tokayev, NVIDIA ile işbirliğinin bu alanlardaki çalışmalara ivme kazandıracağının altını çizdi.

Huang da Kazakistan'ın yapay zekayı geliştirme ve yaygınlaştırma hedefini takdirle karşıladığını dile getirerek, ülkenin yapay zekayı ulusal kalkınmanın merkezine yerleştiren stratejik yaklaşımını desteklediğini ifade etti.

NVIDIA ile Kazakistan arasındaki işbirliğinde son bir yılda önemli ilerleme kaydedildiğini aktaran Huang, Kazakistanlı teknoloji şirketleriyle ortaklıklar geliştirdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Huang'a Kazakistan'da yapay zekanın geliştirilmesine yaptığı katkılardan dolayı birinci derece Dostık (Dostluk) devlet nişanı takdim etti.

Kaynak: AA
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