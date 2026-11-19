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Tokat'ın Zile ilçesinde kamyonetle tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Zile'den Alaca yönüne giden Y.D. (49) idaresinde 60 TJ 330 plakalı kamyonet ile B.D. (44) yönetimindeki 60 ABS 496 plakalı pancar yüklü tır, Büyükkarayün mevkisinde çarpıştı.

Kazada kamyonette bulunan A.D. (76) olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan E.D. (73) ise hastanede yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü ile O.D. (29) ve Y.D. (22) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA