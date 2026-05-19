Tokat'ta vaşak yavruları görüntülendi

Tokat'ın Zile ilçesinde nesli tehlike altında olan vaşak yavruları görüntülendi.

Salih Şenol arazide gezerken bir kayanın yamacından sesler geldiğini duydu.

Sesleri takip eden Şenol, kayanın dibinde iki vaşak yavrusu gördüğünü ifade ederek, "Rahatsızlık vermemek için sadece sevdim. Her an annesinin geleceği düşüncesi ile oradan ayrıldım. Çok sevimliler. İlk önce kedi zannettim. Sonradan nesli tükenmekte olan vaşak olduğunu anladım." diye konuştu.