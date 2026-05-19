Tokat'ta vaşak yavruları görüntülendi

Tokat'ın Zile ilçesinde bir vatandaş, arazide gezerken kayanın dibinde iki vaşak yavrusu buldu. Nesli tehlike altında olan yavruları sevip annesinin gelmesi için bölgeden ayrıldı.

Salih Şenol arazide gezerken bir kayanın yamacından sesler geldiğini duydu.

Sesleri takip eden Şenol, kayanın dibinde iki vaşak yavrusu gördüğünü ifade ederek, "Rahatsızlık vermemek için sadece sevdim. Her an annesinin geleceği düşüncesi ile oradan ayrıldım. Çok sevimliler. İlk önce kedi zannettim. Sonradan nesli tükenmekte olan vaşak olduğunu anladım." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
