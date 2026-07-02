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Tokat'ta çıkan yangında iki katlı ahşap evde hasar oluştu

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Tokat'ın Zile ilçesinde iki katlı ahşap bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 25 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evde hasar oluştu.

Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap evde hasar meydana geldi.

Zile Minareyisağır Mahallesi Habeşali Caddesi'nde Doğan Dilekçi'ye ait iki katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 25 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz
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