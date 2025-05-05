Tokat'ta Yiyecek Arayan Ayı Görüntülendi
Tokat'ın Reşadiye ilçesi ile Sivas'ın Doğanşar ilçesi arasında bir ayı, yiyecek ararken sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ayı, yoldan geçenlerin dikkatini çekmek için kornaya basmasıyla bir süre gezindikten sonra bölgeden uzaklaştı.
TOKAT'ta yiyecek ararken sürücülerin fark ettiği ayı, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Tokat'ın Reşadiye ilçesi ile Sivas'ın Doğanşar İlçesi arasında bulunan kırsal alanda yiyecek arayan ayı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yoldan geçen sürücüler, kornaya basıp ayının dikkatini çekmeye çalıştı. Bir süre gezinen ayı daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.
Haber: Fatih YILMAZ- /TOKAT,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel