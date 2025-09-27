Tokat'ta Yavru Köpekler İple Bağlanarak Boğuldu

TOKAT'ın Zile ilçesine bağlı Karaşeyh köyünde, bir evin bahçesinde ip ile birbirine bağlanmış ve boğulmuş halde 3 yavru köpek bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Zile ilçesine bağlı Karaşeyh köyünde meydana geldi. Tokat'ta üniversite öğrencisi Alperen Sarıkaya, ailesi ile birlikte ilçeye bağlı Karaşeyh köyündeki evlerine gitti. Sarıkaya, evlerinin bahçesinde köpek sesleri duydu. Seslerin olduğu tarafa giden Sarıkaya, 3 yavru köpeğin ip ile birbirlerine bağlanarak boğulduğu, yanlarında ise 3 canlı köpek yavrusunu gördü. Hayatta olan 3 köpeği bulundukları yerden alan Sarıkaya, durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.