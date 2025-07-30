Tokat'ta Yaralı Leylek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Tokat'ta Yaralı Leylek İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir caminin sundurmasında mahsur kalan yaralı leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Leylek, müdahale sırasında itfaiye görevlisi tarafından havada yakalanarak güvenli bir şekilde yere indirilmiş, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir caminin sundurmasında mahsur kalan yaralı leyleği itfaiye ekipleri kurtardı.

Gazi Osman Paşa Camisi'nin tuvalet girişinde bulunan sundurmada yaralı haldeki leyleği gören vatandaşlar, durumu Erbaa Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

Camiye gelen ekipler, yaralı leyleğin yanına yaklaşmak için merdiven kurdu.

Bu sırada hareket eden leylek, yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerken itfaiye görevlisi leyleği havada yakaladı.

Sağ ayağı bilekten kopuk olduğu tespit edilen leylek, Erbaa Belediyesi veterinerlerince tedavisi yapılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel
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