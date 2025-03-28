Tokat'ta Yangın, Odunluğu Kullanılamaz Hale Getirdi
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında Lütfü Özdemir'e ait evin eklentisindeki odunluk tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangına hızlı müdahale eden Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 40 dakikada kontrol altına aldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında odunluk kullanılmaz hale geldi .
Günebakan köyünde Lütfü Özdemir'e ait evin eklentisinde bulunan odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık çalışması sonucu söndürülen yangında odunluk kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz - Güncel