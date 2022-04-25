Tokat'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
TOKAT (AA) - Tokat'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan arama kaydı bulunan S.Ü'nün (25) Kervansaray köyünde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, S.Ü'yü evinde gözaltına aldı.
S.Ü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel