Tokat'ta durdurulan İran plakalı tırda 18 düzensiz göçmen yakalandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde emniyet ekipleri tarafından durdurulan İran plakalı tırda 18 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Tır sürücüsü gözaltına alındı ve göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
D-100 kara yolunda emniyet ekipleri arama noktasında İran'dan gelen tırı durdurdu.
Hurma ve fıstık yağı yüklü tır içerisinde yapılan aramalarda 18 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Polis ekipleri tır sürücüsü M.Y'yi (44) gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Erol Yıldız