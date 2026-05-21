Almus Barajı'nda maksimum doluluk: Yeşilırmak kenarına 9 kilometrelik kaya seti
TOKAT'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşmasıyla olası taşkın riskine karşı Yeşilırmak kenarı boyunca 9 kilometrelik dev kaya seti çekildi. DSİ, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri tarafından tonlarca ağırlıktaki kayalarla yapılan tahkimat çalışmasıyla suyun yerleşim yerlerine ulaşmasının engellenmesi hedefleniyor.
Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son veriler doğrultusunda acil durum gündemiyle toplandı. Değerlendirmede, Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaştığı ve dolusavaklardan su tahliyesine başlandığı bildirildi. Olası bir taşkından etkileneceği öngörülen Yeşilırmak kıyısı boyunca, nehrin sağ ve sol taraflarında yoğun bir çalışma başlatıldı. DSİ, Tokat İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerince yürütülen çalışmada, suyun gücünü kesmek amacıyla özellikle kent merkezinde tonlarca ağırlıktaki devasa kayalar kullanıldı. Nehir boyunca 9 kilometre hat oluşturan tahkimat çalışması yapıldı. İş makineleriyle üst üste yığılarak adeta bir duvar haline getirilen dev kayalarla, suyun yerleşim yerlerine ulaşmasının engellenmesi hedefleniyor. Bölgedeki önlemler ve ekiplerin takibi sürüyor.