Haberler

Almus Barajı'nda maksimum doluluk: Yeşilırmak kenarına 9 kilometrelik kaya seti

Almus Barajı'nda maksimum doluluk: Yeşilırmak kenarına 9 kilometrelik kaya seti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOKAT'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşmasıyla olası taşkın riskine karşı Yeşilırmak kenarı boyunca 9 kilometrelik dev kaya seti çekildi. DSİ, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri tarafından tonlarca ağırlıktaki kayalarla yapılan tahkimat çalışmasıyla suyun yerleşim yerlerine ulaşmasının engellenmesi hedefleniyor.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşması nedeniyle nehirde taşkın riskine karşı ilçe merkezinden geçen Yeşilırmak kenarı boyunca dev kayalarla 9 kilometrelik set çekildi.

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son veriler doğrultusunda acil durum gündemiyle toplandı. Değerlendirmede, Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaştığı ve dolusavaklardan su tahliyesine başlandığı bildirildi. Olası bir taşkından etkileneceği öngörülen Yeşilırmak kıyısı boyunca, nehrin sağ ve sol taraflarında yoğun bir çalışma başlatıldı. DSİ, Tokat İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerince yürütülen çalışmada, suyun gücünü kesmek amacıyla özellikle kent merkezinde tonlarca ağırlıktaki devasa kayalar kullanıldı. Nehir boyunca 9 kilometre hat oluşturan tahkimat çalışması yapıldı. İş makineleriyle üst üste yığılarak adeta bir duvar haline getirilen dev kayalarla, suyun yerleşim yerlerine ulaşmasının engellenmesi hedefleniyor. Bölgedeki önlemler ve ekiplerin takibi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak

Nükleer krizi alevlendirecek karar
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 18 ünlü isim gözaltına alındı

Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar

Yüreklerin ağza geldiği anlar! Bakın nasıl hayatta kaldı
Kilosu 12 bin TL'den satılıyor! 'Topraktaki altın'ın hasadı başladı

Kilosu 12 bin TL'den satılıyor! 'Topraktaki altın'ın hasadı başladı
Skandal görüntü! Tüm birikimini hiç eden eşini böyle darbetti

Aldığı haberle deliye döndü, eşini kamera önünde öldüresiye dövdü
Çinli kripto borsaları Türkiye'ye musallat oldu: Lisans yok, sahibi yok, muhatap yok!

Çinli kripto borsaları Türkiye'ye musallat oldu! Kullanıcılar mağdur
Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyol ile 3 büyükşehirde toplu ulaşım ücretsiz

Resmen açıklandı! Bayram süresince ücret alınmayacak
Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

Rakam bile verdi: Bayram öncesi gram altında deprem olacak
'Hayat 112 Acil' devreye girdi! Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede

"Hayat 112 Acil" devreye girdi! Artık hepsi tek tık mesafede