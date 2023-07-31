Tokat'ta Sürücüsü Kurtarılan Otomobil Uçuruma Düştü
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Tokat'ın Aluç köyünden il merkezine giden bir otomobil, virajda kontrolden çıkarak uçurumun kenarında asılı kaldı. Sürücü çevredekiler tarafından kurtarıldıktan sonra otomobil uçuruma düştü. Olayın ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Sürücünün durumu iyi.
Tokat'ta sürücüsü son anda kurtarılan otomobil yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü.
Alınan bilgiye göre, Aluç köyünden il merkezine giden Furkan A. (27) yönetimindeki 60 AAB 120 plakalı otomobil, Çay Mahallesi Gedeağzı mevkisindeki virajda kontrolden çıkarak uçurumun kenarında asılı kaldı.
Sürücüsü çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra otomobil, yaklaşık 50 metrelik uçuruma düştü.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Furkan A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.