Tokat'ta Sürücüsü Kurtarılan Otomobil Uçuruma Düştü

Tokat'ın Aluç köyünden il merkezine giden bir otomobil, virajda kontrolden çıkarak uçurumun kenarında asılı kaldı. Sürücü çevredekiler tarafından kurtarıldıktan sonra otomobil uçuruma düştü. Olayın ardından sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Sürücünün durumu iyi.