Tokat'ta 2 kişiyi öldürdüğü iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Tokat'ta çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl merkezine bağlı Kemalpaşa köyünde aralarında çıkan tartışmanın ardından R.A.G. ve Y.G'yi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.G. (26) ve Ş.G'nin (22) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, çelik yelek giydirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl merkezine bağlı Kemalpaşa köyünde 24 Aralık'ta A.G. ve Ş.G. ile aralarında çıkan tartışmanın ardından R.A.G. (14), Y.G. (30) ve E.Y. (17) silahla vurularak yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan R.A.G. ve Y.G. kurtarılamamıştı.

Jandarma ekipleri A.G. ve Ş.G'yi gözaltına almıştı.