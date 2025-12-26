Haberler

Tokat'ta 2 kişiyi öldürdüğü iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Tokat'ın Kemalpaşa köyünde çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Olayda yaralanan 3 kişiden ikisi yaşamını yitirdi.

Tokat'ta çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl merkezine bağlı Kemalpaşa köyünde aralarında çıkan tartışmanın ardından R.A.G. ve Y.G'yi silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan A.G. (26) ve Ş.G'nin (22) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, çelik yelek giydirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl merkezine bağlı Kemalpaşa köyünde 24 Aralık'ta A.G. ve Ş.G. ile aralarında çıkan tartışmanın ardından R.A.G. (14), Y.G. (30) ve E.Y. (17) silahla vurularak yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan R.A.G. ve Y.G. kurtarılamamıştı.

Jandarma ekipleri A.G. ve Ş.G'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
