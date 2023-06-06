Tokat'ta sağanakta menfezler tıkandı, 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yol göle döndü (2)

DÜDEN GÖLÜ YAĞMUR NEDENİYLE TAŞTI

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sağanak sonrasında, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Gökal beldesi yakınlarındaki Düden Gölü taştı. Yola da gelen su, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.