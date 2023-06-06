Tokat'ta sağanakta menfezler tıkandı, 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yol göle döndü (2)
Güncel Haberler
DÜDEN GÖLÜ YAĞMUR NEDENİYLE TAŞTITokat'ın Erbaa ilçesinde sağanak sonrasında, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Gökal beldesi yakınlarındaki Düden Gölü taştı.
DÜDEN GÖLÜ YAĞMUR NEDENİYLE TAŞTI
Tokat'ın Erbaa ilçesinde sağanak sonrasında, ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Gökal beldesi yakınlarındaki Düden Gölü taştı. Yola da gelen su, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Uğur - Güncel